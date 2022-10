Quem são os “corona-eleitores”? E os “Obama-abstencionistas”? As “tribos” e os números que podem mudar as eleições nos Estados Unidos

Joe Biden, candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, segue à frente de Donald Trump, atual chefe de Estado, há 12 meses consecutivos, na grande maioria das sondagens realizadas pelas empresas mais conhecidas no setor. Um ano de liderança que pode não ser sinónimo de vitória. Desde 2016 que as sondagens deixaram de ser as linhas fluorescentes que iluminam, constantes, um condutor numa estrada desconhecida.

