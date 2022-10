Trump é “moralmente falido” e agora “também é financeiramente imoral”: o caso dos impostos vai derrotá-lo ou vai ser esquecido?

Quando em 2017 foi divulgada uma gravação do programa "Access Hollywood", em que Donald Trump se gabava de apalpar as mulheres e não sofrer quaisquer consequências por ser “uma estrela”, a sua base de apoio manteve-se intacta e o mesmo aconteceu quando se imiscuiu de assumir uma posição manifestamente contra a extrema-direita que desfilou em Charlottesville e se envolveu em confrontos durante a marcha, no mesmo ano, e no decurso do processo de ‘impeachment’ de que foi alvo por parte dos democratas. Desta vez, porém, poderá ser diferente. Assim diz ao Expresso Russell Schaffer, gestor de relações públicas. “Uma coisa que aprendemos sobre Donald Trump é que, independentemente de todas as histórias e notícias negativas sobre ele, a sua base de apoio mantém-se a mesma. Há cerca de 40% de eleitores que, faça ele o que dizer, ou diga o que disser, vai apoiá-lo”, começa por dizer o investigador, para logo rematar: “Será que o facto de ter fugido aos impostos durante grande parte dos últimos 20 anos poderá fazer as pessoas mudar de ideias, de voto? Acho que sim, acho que desta vez pode ser diferente.” E porquê? Já lá vamos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler