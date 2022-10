“Para ele uma mentira não é uma mentira, é simplesmente o que ele pensa”: nove horas dentro da cabeça de Trump

O livro não é no essencial muito diferente na forma como outros antes retrataram a Casa Branca de Trump: irracional, irreflectido, totalmente autocentrado e obcecado com a sua imagem, incapaz de trabalhar em equipa ou de ler documentos ou de tomar decisões com base na ponderação e análise de dados e factos. A obra tem a vantagem de ter a marca de água do jornalista responsável pela investigação do escândalo Watergate, que no início dos anos 70 levou à queda de Richard Nixon, e que nas décadas subsequentes relatou com detalhe as presidências dos inquilinos da Casa Branca: Bob Woodward.

