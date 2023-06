Como a indústria continua a exportar para a Europa carne ligada à desflorestação da Amazónia

“É a última gota”, escreveu o jornalista Dom Phillips no Twitter, no final de 2021, quando foi publicada uma nova investigação sobre as três maiores multinacionais da pecuária brasileira, JBS, Marfrig e Menerva, e as suas ligações com o desmatamento. Nomes desconhecidos pela grande parte dos consumidores europeus, mas cuja importância é comprovada pelo alcance dos seus produtos no mercado da alimentação. As três empresas são responsáveis por cerca de 70% das exportações de carne de vaca brasileira. Juntamente com empresas como Danone e Heineken, a JBS é um dos 15 gigantes mundiais da indústria alimentar, segundo o ranking anual da Forbes. Em 2022, a empresa afirmou ter abatido aproximadamente 75 mil bovinos por dia, destinados a clientes espalhados por mais de 190 países. Apesar de só possuírem metade da capacidade da JBS, a Marfrig e a Minerva têm também um grande peso no setor. Ambas produzem essencialmente carne de vaca. A criação de carne de vaca é, de longe, a principal responsável pelo desmatamento da Amazónia. A floresta tropical, de dimensões tão extensas quanto as da Europa, abriga mais de um décimo da biodiversidade mundial, e atua como um “sequestro de carbono”. Por outras palavras, absorve mais CO2 do que emite, o que lhe confere um papel crucial na limitação dos gases com efeito estufa e no combate às alterações climáticas, que assombram o futuro do planeta. O assunto tornou-se recorrente nos artigos de Dom Phillips. O correspondente do jornal The Guardian, que fez do Brasil a sua casa em 2007, dedicou os seus últimos trabalhos à indústria da carne no Brasil, antes de ser brutalmente assassinado em junho de 2022 junto com o indigenista Bruno Pereira, enquanto trabalhava num livro sobre como salvar a Amazónia. Embora a multinacional JBS se tenha comprometido a reduzir a zero as suas emissões de gases com efeito de estufa até 2040, Dom realçou, na sua última colaboração com o The Guardian, que a meta poderia ser alcançada se “a JBS parasse as suas parcerias com fornecedores que contribuem para o desmatamento na Amazónia". Numa reportagem anterior, o jornalista também exprimiu a sua preocupação face ao aumento da procura de carne de vaca por parte da China “às custas da floresta amazónica”. Para esta parte do Projeto Bruno e Dom, que dá continuidade ao trabalho do jornalista, revelamos como, para satisfazer a procura internacional, proveniente principalmente da China, mas também da Europa, as três multinacionais brasileiras da carne investigadas por Dom Phillips continuam a comercializar com fazendas responsáveis pelo desmatamento da Amazónia.

“Branqueamento” de gado Como qualquer indústria, as empresas pecuárias necessitam de matérias-primas, neste caso: o gado, procurado em fazendas próximas de matadouros. Hoje, as empresas JBS, Marfrig e Minerva têm a obrigação de garantir que os seus fornecedores diretos não estão envolvidos no desmatamento ilegal. No entanto, antes de chegar ao matadouro, um animal passa normalmente por pelo menos duas ou três propriedades. “As fazendas que alimentam, criam, engordam e enviam animais para abate estão se tornando cada vez mais raras”, afirma Tiago Reis, investigador do Trase, um projeto da organização não-governamental Global Canopy e do Stockholm Environment Institute, que procura trazer mais transparência para as cadeias de abastecimento ligadas ao aquecimento global. Por ganância, alguns fazendeiros aproveitam-se da estrutura do mercado e da falta de fiscalização para esconder a verdadeira origem do seu gado. Resumindo, estes fazendeiros “branqueiam” o seu gado, deslocando os animais de uma fazenda “suja” – ou seja, ligada à destruição florestal – para uma fazenda “limpa” – sem desmatamento – antes do animal ser abatido. Em 2020, Dom Phillips, num trabalho para o jornal The Guardian, em parceria com a Repórter Brasil e o Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), expôs um exemplo concreto dessa prática e revelou uma cumplicidade entre a multinacional JBS e um pecuarista sancionado por desmatamento ilegal. Em parceria com os jornais que publicaram a investigação, assim como o diário holandês NRC e a agência de investigação alemã Paper Trail Media (PTM), o Forbidden Stories revela que o pecuarista implicado na investigação de Dom Phillips, Ronaldo Rodrigues da Cunha, não parou com essas atividades ilegais. Pelo contrário, para revender a sua carne, Rodrigues da Cunha encontrou um novo cliente: a Marfrig, uma das três multinacionais que Dom Phillips investigava. Um negócio de família “Na nossa família, a gente já nasce com um pé na terra e o olho no gado”, explica Ronaldo, enquanto fala para um programa do Canal Rural dedicado à promoção da pecuária brasileira. No ecrã, um gado extenso e a Amazónia, até onde os olhos podem ver.

A história dos Rodrigues da Cunha, pecuaristas há quatro gerações, é também, de certa forma, a história da relação entre os brasileiros e a floresta amazónica. Ronaldo tinha vinte e poucos anos quando viajou para se juntar ao pai, que na época tinha comprado uma fazenda em Mato Grosso. Era a década de 1970, durante a ditadura militar, uma época em que a Amazónia ainda era vista como um território a ser conquistado. O terreno foi comprado muito barato. A floresta estava destinada a ser o futuro "celeiro do mundo, se conseguirmos disciplinar o meio ambiente", como explica, num dos seus livros, o geógrafo François-Michel Le Tourneau, especialista da Amazónia brasileira no CNRS - Centro Nacional de Investigação Científica francês. Ronaldo Rodrigues da Cunha chegou a ser agraciado em 2016 como cidadão honorário do Mato Grosso, pelo facto de ele e a sua família terem “acreditado na região”. Esta é a saga dos Rodrigues da Cunha, segundo constava no site da família, agora indisponível. Desde então, Ronaldo Rodrigues da Cunha fez um longo percurso e queimou algumas terras pelo caminho. É hoje considerado um dos maiores pecuaristas do país, embora não seja conhecido apenas por isso. Em 2012, foi investigado pelo Ibama, a agência de regulamentação ambiental do país, e multado em quase 2,2 milhões de reais (cerca de 900 mil euros) por desmatamento ilegal na sua fazenda Estrela do Aripuanã, no noroeste de Mato Grosso. No processo, o Ibama colocou parte da fazenda — o equivalente a dois mil campos de futebol — sob embargo, ou seja, desativação forçada. A criação de gado estaria, portanto, proibida. “Os produtores encontram sempre uma solução” Onze anos depois, a vegetação pouco ou nada voltou a crescer e as atividades no terreno não pararam. Imagens de satélite mostram a presença de animais na área embargada. Contactado por telefone e e-mail, o pecuarista não respondeu às solicitações de entrevista do Forbidden Stories.

Documentos confidenciais obtidos pelo Forbidden Stories provam que houve uma transferência, em agosto de 2022, de quase 500 bois de uma fazenda de Ronaldo Rodrigues da Cunha para outra. Especificamente, da fazenda embargada, Estrela do Aripuanã, para a fazenda de engorda Estrela do Sangue, que se encontra a umas centenas de quilómetros de distância e que é considerada “limpa” – sem uma relação com o desmatamento. Outros documentos confirmam que em janeiro de 2023 mais de 200 bois foram enviados da fazenda Estrela do Sangue para os frigoríficos da Marfrig, na cidade de Tangará da Serra. Três anos antes, Dom Phillips tinha revelado um esquema de ‘lavagem’ de gado semelhante, que envolvia as mesmas fazendas. Mas o destino era outro: o gado branqueado foi parar a dois frigoríficos da JBS. A empresa declarou, no entanto, que já não obtém mais fornecimentos de lá. Hoje, a carne dos Rodrigues da Cunha é fornecida à Marfrig, a segunda maior produtora de carne de vaca do Brasil, onde um matadouro da multinacional é conhecido por comprar gado de terras previamente habitadas por uma comunidade indígena, como revelou o The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) em 2022. De acordo com uma análise de dados comerciais, desde 2014 o matadouro exportou mais de mil milhões de euros em produtos de carne de vaca.

Para vender a sua carne, “os agricultores encontram sempre uma solução”, diz Lisa Rausch, investigadora de políticas de desmatamento no Brasil da Universidade de Wisconsin. “Cada animal vale muito dinheiro, mil dólares, por exemplo, então eles vendem para quem quiser: para um grande matadouro, para um pequeno matadouro que não verifica a sua origem, ou para outra fazenda que vai revender esse gado depois.” Apesar de condenar o branqueamento de gado, a Marfrig reconheceu que era cliente da fazenda Estrela do Sangue. A empresa disse estar pronta para “tomar medidas apropriadas (...) se forem detetadas irregularidades”, mas fez questão de realçar que a fazenda não estava embargada. “Eles insistem sempre com os seus fornecedores diretos, alegando que controlam e monitorizam a cadeia de abastecimento, mas os fornecedores indiretos são a sua grande fraqueza”, explicou Mariana Gameiro, da organização não-governamental Mighty Earth. A procura internacional, cúmplice da destruição da Amazónia A carne de vaca proveniente de áreas desmatadas pode, ao longo dos anos, circular de uma multinacional para outra, antes de ser vendida ao consumidor no Brasil e no resto do mundo. Isso deve-se ao facto de que os frigoríficos do país exportam cerca de 20% da sua carne. Aproximadamente 1% da produção total brasileira é destinada à União Europeia e ao Reino Unido, porção que pode parecer insignificante, mas que corresponde a aproximadamente 100 mil toneladas cada ano. A partir de uma análise realizada pelo instituto de investigação AidEnvironment para o consórcio Forbidden Stories, foi possível tentar avaliar o impacto destas exportações sobre o desmatamento na Amazónia. Nos últimos seis anos, 17 mil quilómetros quadrados de terra, o equivalente a 800 milhões de árvores, foram desmatados nas áreas abastecidas por 20 dos maiores matadouros de exportação da Amazónia (veja a metodologia no final desta reportagem). Desses matadouros, 13 pertencem à JBS, três à Minerva e seis à Marfrig, para onde o fazendeiro Ronaldo da Cunha envia os seus animais. “A Amazónia não pode dar-se ao luxo de perder tantas árvores... isso tem implicações globais”, diz Alex Wijeratna, da ONG Mighty Earth. Nos últimos 40 anos, mais de 17% da floresta amazónica foi destruída. Já os cientistas estimam que o “ponto de inflexão” da Amazónia será atingido quando 20 a 25% da floresta estiver desmatada. A partir daí, a floresta tropical começaria a assemelhar-se cada vez mais a uma savana, e a famosa “defesa natural” contra as alterações climáticas poderia colapsar. Em 2020, a investigação de Dom Phillips e dos seus colegas jornalistas mostrou que, uma vez branqueada, a carne de vaca dos Rodrigues da Cunha proveniente do desmatamento chegou aos frigoríficos da JBS autorizados para exportação, principalmente para Hong Kong, o maior importador de carne brasileira. Três anos depois, com a mudança de matadouro, os documentos consultados indicam que o gado de Rodrigues da Cunha revendido no matadouro da Marfrig, em Tangará da Serra, também teria direito a ser exportado para a União Europeia, já que, no papel, essa carne cumpre com as exigências sanitárias europeias. O efeito de Roterdão Entre os corredores frios dos distribuidores holandeses Markro, Sligro e Hanos, geralmente reservados a donos de restaurantes ou hóteis, os nossos parceiros do jornal NRC encontraram produtos refrigerados ou congelados desse mesmo frigorífico da Marfrig em Tangará da Serra. Num dos pedaços de carne, encontra-se a data do abate do animal: 19 de janeiro de 2023, o mesmo dia em que animais da fazenda Estrela do Sangue, de Ronaldo Rodrigues da Cunha, também foram abatidos, segundo dados públicos disponíveis no site da Marfrig. Porém, é impossível provar que se trata dos mesmos animais, uma vez que os rótulos não fornecem informações sobre as fazendas de origem.

Nenhuma das empresas envolvidas contestou a investigação. O distribuidor Makro reconheceu ter tido “problemas no passado” com esse matadouro, sem comentar o novo caso. O supermercado Sligro justificou as suas importações como a necessidade de responder à procura excecional de carne após a pandemia de COVID-19. Já a empresa Hanos admitiu ter ficado “chocada” com as informações apresentadas e prometeu averiguar a sua lista de importadores para “tomar as medidas necessárias”. O diário holandês NRC também entrou em contato com vários restaurantes do país que ofereciam carne brasileira aos seus clientes, mas apenas a cadeia Loetje, com mais de 30 pontos de venda, respondeu às perguntas. Esta cadeia de restaurantes confirmou que se abastecia com carne vinda do matadouro da Marfrig, mas disse ter parado imediatamente após as revelações dos jornalistas."Cada bife que contribui para o desmatamento é um bife em excesso", disse a Loetje. Entre outros clientes europeus do matadouro Marfrig, que tem origem nas fazendas Rodrigues da Cunha, encontra-se Jacobsen, um distribuidor alemão de carnes. No seu site, no entanto, a empresa afirma que nenhum dos seus sócios atua na região amazónica. Jacobsen não respondeu às solicitações dos jornalistas. A investigação também permitiu ligar o mesmo matadouro ao conglomerado da Nestlé. A fábrica de Tangará da Serra aparece na lista de fornecedores do grupo que está disponível online no momento da publicação deste artigo. Em entrevista ao Paper Trail Media, um dos parceiros do Forbidden Stories, o gigante da indústria alimentar confirmou que a carne de vaca brasileira foi usada em produtos da marca alemã Maggi até março passado. Quando contactado posteriormente pelo consórcio, o grupo negou que ainda fosse cliente da Marfrig e recusou-se a dar mais detalhes sobre as suas importações para a Europa. A carne viaja da Amazónia, da cidade de Tangará da Serra, para a Alemanha e para a Holanda, mas não é esse o seu destino final. Parte da carne exportada para os Países Baixos é revendida na Europa, ou em outros locais. Trata-se do “efeito de Roterdão”, termo que referencia a cidade portuária que atua como hub internacional. A partir desse ponto, a carne deixa de ser rastreável. Essa carne, que provém potencialmente de terras desmatadas, pode, assim, ser encontrada em qualquer parte da Europa. Uma situação que dificulta a aplicação de uma lei europeia aprovada em Maio de 2023. Esse diploma, que deverá entrar em vigor até 2025, tem como objetivo banir do mercado europeu vários produtos resultantes do desmatamento, incluindo a carne de vaca. A lei foi bem recebida pelas ONGs, que continuam no entanto preocupadas com o modo como o mercado é capaz de contornar estas medidas de proteção, numa altura em que um possível acordo de livre comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul, que inclui o Brasil, poderá levar ao aumento das exportações. Rastrear carne cozida é impossível Alguns produtos são mais difíceis de rastrear do que outros. É o caso da carne cozida, cuja origem se perde ao longo da cadeia de fornecimento. Inicialmente, para garantir que os produtos importados pela União Europeia não sejam fruto do desmatamento, “a única opção possível é haver um sistema de marcação auricular com rastreabilidade ao nível animal”, explica a investigadora americana Lisa Rausch. Um sistema que já é obrigatório numa parte da rota da carne destinada à Europa, mas não para a carne cozida. Um exemplo de carne cozida que é facilmente encontrada na culinária francesa é a língua de boi. Para muitos franceses, a iguaria é um produto 100% originário de França. “Comemos na casa dos avós, comemos aos domingos, para nós era um prato festivo”, comenta com entusiasmo a renomada cozinheira e apresentadora de televisão francesa Maïté Ordonez, num vídeo de arquivo do Institut National de l'Audiovisuel (INA). Hoje, a língua de vaca é raramente feita em casa, mas continua a ser um “produto emblemático” da gastronomia francesa. De acordo com um estudo de 2013 encomendado pela FranceAgriMer, uma agência do Ministério da Agricultura francês, a língua de vaca cozida pode ser importada do Brasil. O estudo não fornece números exatos sobre as importações. Além disso, as línguas de vaca cozidas não possuem um código alfandegário que as distinga de outros pratos preparados com carne, o que dificulta ainda mais o rastreio.

Importadas já cozidas, as línguas de vaca são uma solução ideal para os serviços de restauração de larga escala, como escolas ou hospitais. É mais barato e mais rápido servir do que uma língua de carne fresca ou congelada, que normalmente requer horas de preparação. Um trunfo em termos orçamentais, mas uma má notícia para a transparência. Falta de transparência na Europa Para tentar rastrear a origem do produto no Brasil, foi necessário ler atentamente as instruções dos distribuidores que abastecem os restaurantes ou as cantinas de empresas. Alguns deles disponibilizam o seu catálogo online com conselhos práticos ou ideias de preparação do alimento. Para os seus clientes, o retalhista Pomona, que não respondeu aos pedidos de informação enviados pelos jornalistas, sugere, por exemplo, trocar nos cardápios o termo “língua de carne com molho picante” por um delicioso “bife macio de carne com molho forte” e adicionar mostarda como acompanhamento. Às vezes, além de fazer sugestões, o distribuidor também indica a origem precisa do produto. Porém, é necessário conhecer os códigos para decifrá-la. Para a língua bovina Pomona, encontramos um número de aprovação sanitária: SIF 337. Um número que identifica o matadouro de onde vem a carne, e que nem sempre é comunicado de forma acessível pela indústria do setor.