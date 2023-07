Lula substitui titular da pasta do Turismo, segundo ministro a cair em sete meses

O Governo brasileiro confirmou esta quinta-feira que o deputado federal Celso Sabino, de centro-direita, será o novo ministro do Turismo, substituindo Daniela Carneiro, que renunciou ao cargo no meio a fortes pressões políticas. "O presidente convidou Sabino para o Ministério do Turismo, convite esse que foi aceite pelo deputado. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias", divulgou o Governo brasileiro em nota oficial.

A saída de Daniela Carneiro, a segunda mudança no gabinete de Lula da Silva desde a sua tomada de posse a 1 de janeiro, foi exigida pelo partido União Brasil, um partido de centro-direita que faz parte da base do Governo e ao qual pertence Celso Sabino.

A União Brasil pressionou a sua saída depois de Daniela Carneiro, no meio de conflitos internos do partido, se ter demitido do partido, que tem 59 dos 531 deputados e nove dos 81 senadores, e é um pilar fundamental do governo num parlamento com uma composição maioritariamente conservadora.

Daniela Carneiro está agora em processo de filiação ao Partido Republicanos, também de centro-direita, mas que, ao contrário da União Brasil, mantém uma posição "independente" em relação ao Governo de Lula da Silva.

A anterior mudança no Governo foi a do ministro da Segurança Institucional da Presidência, o general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, que se demitiu em abril, depois de terem sido divulgadas imagens que punham em dúvida a sua atuação durante o ataque às sedes dos três poderes, em Brasília, a 08 de janeiro.

A saída de Daniela Carneiro também significa uma queda no número de mulheres no gabinete, que agora é de dez contra 27 homens, distanciando ainda mais o Governo da paridade de género com a qual Lula da Silva se comprometeu durante a campanha eleitoral do ano passado.