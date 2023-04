Quatro crianças mortas em ataque a creche no Brasil

Também o Presidente do Brasil recorreu as redes sociais para reagir ao ataque. “Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas”, escreveu no Twitter.

O governador de Santa Catarina já lamentou o ataque nas redes sociais. “Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", escreveu Jorginho Mello, citado pelo Estadão .

De acordo com um comunicado do hospital para onde foram transportados, os feridos são dois meninos e duas meninas. Estão ainda em observação.

Quatro crianças foram mortas esta quarta-feira num ataque a uma creche no Brasil. Outros quatro menores ficaram feridos, um dos quais com gravidade.

Este não é o primeiro incidente deste tipo no Brasil, contabilizando-se pelo menos dez desde 2011. Há dez dias, um adolescente matou uma professora e deixou outras três feridas num ataque com uma faca em São Paulo. Outra creche foi também atacada no mesmo estado no ano passado, fazendo cinco mortes (incluindo três bebés menores de dois anos).