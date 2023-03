Bolsonaro voltou ao Brasil: o que vão fazer os seus seguidores e a justiça?

Saiu do Brasil do Brasil num avião pago pelo Estado brasileiro a 30 de dezembro do ano passado para evitar cumprir o cerimonial que lhe competia na posse do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, e voltou como um cidadão comum – sem imunidade judicial –, esta quinta-feira, no voo 7601 da Gol, que partiu de Orlando (no estado norte-americano da Flórida).

O regresso do ex-Presidente Jair Bolsonaro obrigou as autoridades a montarem um grande dispositivo de segurança nos acessos ao aeroporto de Brasília, para evitar uma grande aglomeração de apoiantes e possíveis desacatos. E tinha centenas de apoiantes à espera, mas não se tratou de um banho de multidão.

De acordo com o site Poder 360, Bolsonaro saiu do aeroporto “direto para a sede do PL, no Complexo Brasil 21, na região central de Brasília”. Michelle Bolsonaro chegou ao Brasil em fevereiro para alugar a nova casa da família, no ”condomínio Solar 2, no Jardim Botânico".