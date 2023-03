Brasil vai investigar segundo pacote de joias dado pela Arábia Saudita a Bolsonaro

A Receita Federal brasileira anunciou esta segunda-feira que investigará um segundo pacote de joias que a Arábia Saudita terá enviado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e que pode ter sido introduzido no país de forma irregular por elementos do seu Governo.

O órgão responsável por fiscalizar as alfândegas do Brasil informou em nota que "tomará as providências cabíveis" para “esclarecer e cumprir” a legislação, e para "apurar o destino da mercadoria", após as novas informações publicadas pelos 'media' brasileiros relatarem que além das joias alegadamente dadas à ex-primeira-dama pelo Governo da Arábia Saudita, e que foram apreendidas, outro pacote com itens de valor entrou no país de forma oculta.

O jornal “O Estado de S.Paulo” revelou que o Governo de Jair Bolsonaro tentou entrar ilegalmente no país com joias avaliadas em 16,5 milhões de reais (3 milhões de euros), que as autoridades sauditas haviam entregado à então primeira-dama Michelle Bolsonaro, em outubro de 2021.

As joias foram apreendidas no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, após serem encontradas na mochila de um assessor que fazia parte da comitiva do então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, e que não foram devidamente declaradas.

Bolsonaro tentou várias vezes libertar esses presentes exclusivos antes do fim de seu mandato, mas não teve sucesso, segundo o jornal.

No entanto, os 'media' brasileiros apontaram que, aparentemente, havia um segundo pacote de joias composto por um relógio, uma caneta e um anel da marca suíça Chopard, que aparentemente passou pela alfândega sem ser declarado e conseguiu entrar no país.