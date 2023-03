Bolsonaro diz que joias ilegais apreendidas no aeroporto eram mesmo para a sua mulher: “Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo”

O Brasil vive mais um escândalo político. Uma vez mais envolve o seu ex-presidente Jair Bolsonaro. Em outubro de 2021, no regresso de uma viagem à Arábia Saudita, uma equipa daquele governo foi apanhada pelas autoridades do aeroporto internacional de São Paulo com joias no valor de cerca de 16,5 milhões de reais [três milhões de euros].

Tratava-se de um conjunto contendo um colar, anel, relógio e brincos de diamantes, com um certificado de autenticidade da marca Chopard, que se encontravam na mochila de um assessor, e que não tinham sido declaradas à chegada ao país. O próprio confessou às autoridades que as joias eram um presente para para Michelle Bolsonaro.