Michelle e Jair Bolsonaro: ciúme, dinheiro, móveis que desaparecem e a cidadania que aparece. Cenas de uma novela

Na próxima sexta-feira, o Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva chega aos Estados Unidos para encontrar-se com o congénere norte-americano. Na bagagem vai levar o desejo de discutir o apoio de Joe Biden para os temas do combate às alterações climáticas, dos direitos humanos e as fragilidades da democracia.

