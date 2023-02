O poder político e empresarial brasileiro vem a Lisboa, mas o Estado português declinou o convite

O presidente do Tribunal de Contas do Brasil, Bruno Dantas, é o primeiro orador da conferência de empresários brasileiros que começa esta sexta-feira em Lisboa, e que conta também com a participação “confirmada do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e dos prefeitos das cidades de São Paulo e de Curitiba, Ricardo Nunes e Rafael Greca” respetivamente, disse ao Expresso o responsável pela assessoria para Assuntos Económicos da embaixada do Brasil na capital portuguesa: “Trata-se de um evento privado, que conta com a presença [e uma intervenção] do embaixador do Brasil, Raimundo Carreiro”, acrescentou o conselheiro da representação diplomática.

A lista de participantes que consta do programa (disponível na net) inclui os nomes da ex-candidata à presidência e atual ministra do Planeamento e Orçamento, Simone Tebet, “mas a ministra não estará em Lisboa”, confirmou a embaixada ao Expresso. Também não está confirmada a participação de Simone Tebet em modo virtual.

Mas há muito poder - político, judicial e empresarial - confirmado no encontro de Lisboa, que se realiza num hotel de cinco estrelas da capital e é organizado pelo grupo do ex-governador do estado de São Paulo, João Dória. Está confirmada a presença dos juízes do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, do chairmen da EDP Brasil, Miguel Setas, e de vários dirigentes da banca brasileira.

O Expresso sabe que durante a fase de promoção dos trabalhos foram enviados convites para o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e para o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho. Mas estes foram “declinados em devido tempo”, pelo que o Estado português não estará no encontro.

O ministro da Economia, António Costa e Silva, chegou a confirmar a presença no jantar que precede a conferência, mas acabou por cancelar “por questões de agenda”, disse ao Expresso a sua assessoria de imprensa.

O Estado português está a concentrar trabalho e esforços na preparação da Cimeira (bilateral) Luso-Brasileira que se realiza em abril, no nosso país. A última foi em 2016.

O primeiro dia dos trabalhos da LIDE Brazil Conference-Lisbon aborda o tema “Institucionalidade e Cooperação”, enquanto a segunda jornada, no sábado, se dedica à “Economia, Mercado e Tecnologia”.