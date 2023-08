Macau: mudanças sugeridas à eleição do líder de governo incluem pena de prisão para quem apelar ao voto em branco

Em Macau estão a ser propostas mudanças à lei eleitoral para o líder do Governo. Além de querer excluir candidatos que não se mostrem “patriotas”, o Governo de Macau quer uma pena de prisão até três anos a quem incentivar a que não se vá às urnas, ao voto em branco ou nulo. As próximas eleições para o chefe do Executivo são em 2024.

“Quem, publicamente, incitar os eleitores ou os membros da Comissão Eleitoral a não votar, votar em branco ou nulo, é punido com pena de prisão até três anos”, lê-se na proposta de lei.

O advogado Jorge Menezes diz ao Expresso que é “inconstitucional proibir alguém de comentar publicamente ou de fazer propaganda a favor do voto em branco ou do voto nulo”, pelo que defende que se trata de uma violação à Lei Básica de Macau (uma espécie de mini-Constituição) e ao Pacto internacional de direitos civis e políticos.