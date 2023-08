Passagem do tufão Khanun pelo Japão causa dois mortos e 60 feridos

O tufão Khanun causou dois mortos e 60 feridos no arquipélago de Okinawa, no sul do Japão, provocando ainda o cancelamento de centenas de voos e deixando hoje cerca de 156 mil casas sem eletricidade.

Um homem de 90 anos morreu na cidade de Ogimi depois de ficar preso numa garagem que desabou na noite de terça-feira, provavelmente devido aos ventos fortes, avançou a televisão pública NHK.

Uma mulher de 89 anos morreu também na cidade de Uruma, vítima de um incêndio causando por velas usadas para iluminar a casa após um corte no fornecimento de eletricidade.

O tufão deixou ainda cerca de 60 feridos, entre eles uma pessoa que quebrou o braço ao tentar desviar uma árvore caída pelo vento e um homem que sofreu ferimentos quando o vidro da sua casa se estilhaçou.

De acordo com a concessionária local de eletricidade, a Okinawa Electric Power, cerca de 24% das casas, cerca de 156 mil residências, na região de Okinawa estavam sem energia esta madrugada.

A empresa admitiu estar pessimista quanto aos trabalhos de restabelecimento do fornecimento de eletricidade devido ao temporal.

Numerosas ligações aéreas de e para Naha, Miyako, Shin-Ishigaki e Shimojishima, os principais aeroportos de Okinawa, sofreram hoje cancelamentos que afetaram 314 voos e cerca de 40 mil passageiros.

Khanun, o sexto tufão da temporada no Pacífico e classificado como "muito forte" pela Agência Meteorológica do Japão, estava, às 10h45 (01h45 em Lisboa), a cerca de 230 quilómetros a sudoeste da ilha de Kumejima, no arquipélago de Okinawa.

Apesar do pior já ter passado, as autoridades japonesas pediram à população para continuar a ter cuidado devido ao risco de tempestades, ventos fortes, ondas altas e deslizamentos de terra ligados ao tufão.

O Khanun está a mover-se na direção oeste-noroeste de forma lenta, com rajadas de vento de até 216 quilómetros por hora, em direção ao leste da China, segundo as autoridades meteorológicas japonesas.

No norte de Taiwan, as autoridades anunciaram hoje o encerramento de escolas e serviços públicos em cidades como a capital Taipei e Nova Taipei, Keelung e Yilan, avançou a agência de notícias taiwanesa CNA.

As autoridades meteorológicas de Taiwan alertaram na quarta-feira que a passagem do tufão Khunan pelo norte da ilha poderá levar à queda de até 80 milímetros de chuva num período de 24 horas.

No início da semana, as autoridades das Filipinas já tinham emitido alertas contra possíveis inundações e deslizamentos de terra devido à influência do Khanun, numa altura em que o país ainda recupera da passagem do tufão Doksuri, que causou pelo menos 25 mortos.