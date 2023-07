Nepal: morreram todos os ocupantes do helicóptero que caiu perto do Monte Evereste

Seis pessoas morreram, incluindo os cinco turistas mexicanos, após a queda hoje de um helicóptero perto do Monte Evereste, no Nepal, de acordo com as autoridades nepalesas.

"Seis corpos foram recuperados do local do acidente", disse Gyanendra Bhul, da autoridade de aviação civil.

Anteriormente Basanta Bhattarai, o principal administrador do governo na região, disse que as equipas de resgate tinham recuperado cinco corpos na área de Lamajura, onde o helicóptero caiu, e procuravam uma sexta pessoa, o piloto, de nacionalidade nepalesa.

O helicóptero transportava cinco turistas numa excursão turística ao pico mais alto do mundo e regressava à capital, Katmandu.

Um funcionário do aeroporto disse que as condições climatéricas obrigaram a alterar a rota de voo do helicóptero.

É frequente os voos sofrerem atrasos e as rotas serem alteradas durante a estação das monções, devido às fortes chuvas.

A época turística e de montanhismo terminou em maio com o início da estação das chuvas e os voos turísticos para as montanhas não são comuns nesta altura do ano, uma vez que a visibilidade torna-se fraca e as condições meteorológicas imprevisíveis.