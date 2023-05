Nova Deli reforça presença policial no metro para impedir demonstrações de afeto dentro das carruagens

As autoridades de Nova Deli aumentaram esta semana o número de agentes policiais destacados no metro, após a viralização do vídeo de um par a beijar-se numa das carruagens, devido às críticas de parte da conservadora sociedade indiana.

O vídeo, filmado por outro passageiro, rapidamente se espalhou nas redes sociais, onde foram muitos os utilizadores a classificar a demonstração de afeto entre o par como "ato obsceno", tendo alguns deles inclusive sugerido a mudança do nome do "Metro de Deli" para "PornHub", um popular 'site' de pornografia da Internet.

"Tenho visto muitos pares de rapazes e raparigas sentados de forma muito vergonhosa no metro, abraçando-se. Parece muito estranho, estão num lugar público, não podem fazer essas coisas num lugar público", defendeu Samson Honey, um advogado que toma diariamente o metro para ir para o trabalho, no Tribunal Superior de Deli, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Em resposta a este e outros incidentes semelhantes ocorridos nas últimas semanas, a polícia encarregada da vigilância do metro da capital da Índia anunciou esta semana que aumentaria o número de patrulhas "para impedir atividades obscenas", disse o subcomissário desse contingente, Jitendra Mani, à agência noticiosa indiana PTI.

O aumento da presença policial foi visível nos últimos dias, com agentes a patrulhar continuamente as estações e entrando em cada um dos comboios, apesar de se tratar de um meio de transporte público que já anteriormente contava com um forte dispositivo militar por motivos de segurança.

"O destacamento de pessoal policial é positivo (...), ninguém pode cometer estas vulgaridades ou divulgá-las, essa não é a nossa cultura, é a cultura ocidental. A maioria das pessoas segue a cultura ocidental atualmente", acrescentou Honey.

No último mês, o metro da capital indiana foi palco de várias polémicas deste tipo, como a desencadeada quando uma mulher foi também criticada depois de se tornar viral um vídeo em que surgia sentada no metro, envergando um soutien e uma minissaia.

São comportamentos que podem ser entendidos por algumas pessoas, embora "possam ferir os sentimentos das demais", comentou outro passageiro do metro que não quis identificar-se.

"É um pouco vergonhoso ver atos assim em público, apesar de basicamente depender do nível", observou outro utente do metro, referindo-se a outras imagens que circularam recentemente, de homens que estavam alegadamente a masturbar-se nas carruagens, ainda que rodeados de outros viajantes.

O metro de Nova Deli também assistiu recentemente a outros comportamentos insólitos, embora não obscenos, como o de um homem que aproveitou um curto trajeto no comboio para escovar os dentes e uma briga entre duas mulheres em que uma delas acabou por borrifar a outra com gás pimenta, causando tosse generalizada entre os restantes passageiros.