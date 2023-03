Li Qiang, aliado próximo de Xi Jinping, é o novo primeiro-ministro da China

O Presidente chinês, Xi Jinping, nomeou este sábado Li Qiang como o novo primeiro-ministro do país. Li Qiang era o único candidato ao cargo, tendo sido eleito com 2936 votos a favor, três contra e oito abstenções. A nomeação foi feita durante a reunião anual do Congresso Nacional do Povo da República Popular da China.

Li Qiang sucede assim a Li Keqiang, primeiro-ministro desde 2013. Após dois mandatos de cinco anos, Li Keqiang deixa oficialmente o cargo na segunda-feira, dia em que termina o Congresso do Partido Comunista Chinês.

O novo líder é um aliado próximo do Presidente da China: serviu como seu chefe de gabinete entre 2004 e 2007, na altura em que Xi Jinping foi secretário do partido na província de Zhejiang, no leste do país.