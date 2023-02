Trabalhadores comunistas da EY China incentivados a usar crachás do partido

Os funcionários da EY China em Pequim, militantes do Partido Comunista, receberam um pedido para usar os seus distintivos partidários para mostrar a sua lealdade política enquanto estão no trabalho, escreve o “Financial Times”.

Um comité do Partido Comunista da empresa fez a exigência pouco antes das reuniões parlamentares anuais da China, um momento de alta sensibilidade política no país, segundo o jornal.

O comité enviou uma mensagem diretamente do e-mail profissional, no passado dia 23 de fevereiro, a todos os membros do partido no escritório de Pequim da empresa de contabilidade que faz parte das big four (o grupo das quatro grandes empresas do meio: EY, Deloitte, KPMG e PWC). “O crachá deve ser colocado no meio do peito esquerdo e não pode ser usado na gola”, diz a diretiva do comité, que indica ainda que quando o crachá é "usado com outros emblemas, deve ser colocado acima deles".

Na China é preciso criar um comité relativo ao Partido Comunista dentro das empresas quando o número de militantes do partido é superior a sete e inferior a 50.

De acordo com o “Financial Times”, a maioria dos 97 milhões de militantes do Partido Comunista da China deve usar seus distintivos partidários no trabalho, mas o uso é maior em tempos politicamente delicados, como o atual.

A EY China é um dos primeiros exemplos conhecidos de uma empresa internacional cujos funcionários foram encorajados a utilizar o distintivo. Contudo, apenas a equipa em Pequim parece ter recebido estas indicações. A empresa não se pronunciou, até ao momento.