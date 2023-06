Crianças resgatadas da selva colombiana devem “trabalhar experiências potencialmente traumáticas”, mas para já “precisam de ser protegidas”

As quatro crianças indígenas que estiveram desaparecidas durante 40 dias na selva amazónica colombiana vão continuar a receber tratamento e apoio psicológico no hospital militar de Bogotá, nas próximas semanas. Foram resgatadas na última sexta-feira visivelmente desnutridas e em estado de choque, depois de terem vivido “experiências muito exigentes e potencialmente traumáticas que devem ser trabalhadas do ponto de vista psicológico”, diz Joana Faria Anjos, psicóloga clínica no Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do INEM.

Um bebé com 12 meses, um menino de cinco anos, e duas raparigas com nove e 13 anos estavam desaparecidas desde o dia 1 de maio, após a aeronave em que seguiam — juntamente com a sua mãe e um dirigente da comunidade indígena Uitoto — ter caído na densa selva amazónica no sul da Colômbia. A mãe sobreviveu aos primeiros quatro dias e, antes de falecer, disse aos filhos para a abandonarem para terem uma maior hipótese de serem resgatados, conforme relatou o pai, Manuel Ranoque.