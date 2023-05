Jornalista argentina Griselda Blanco encontrada enforcada após denunciar violências policiais

Uma jornalista argentina que denunciou a violência policial na província de Corrientes, no norte do país, foi encontrada enforcada em casa, avançaram fontes policiais no domingo.

O corpo de Griselda Blanco, de 45 anos, foi descoberto por um dos irmãos no sábado, na casa, em Curuzu Cuatia, a 600 quilómetros a norte de Buenos Aires. A hipótese de suicídio foi rapidamente excluída e um antigo companheiro da jornalista, suspeito do assassínio, foi detido, disseram as mesmas fontes.