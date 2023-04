Sete pessoas mortas a tiro em parque aquático no México

Sete pessoas, incluindo uma criança, foram mortas no sábado por um grupo armado que invadiu o parque aquático de La Palma, no estado mexicano de Guanajuato, de acordo com as autoridades locais.

A polícia "chegou ao local onde encontrou invólucros de cartuchos e corpos de três mulheres, três homens e uma criança de sete anos de idade", informou o município de Cortazar.

"Uma pessoa foi também gravemente ferida", acrescentou no comunicado.

Segundo o proprietário de La Palma, o grupo armado fugiu "levando as câmaras de segurança e o monitor".

O Exército mexicano e as forças de segurança pública do estado de Guanajuato lançaram uma operação em todas as estradas que conduzem ao município, apoiada por um helicóptero.

"O governo municipal lamenta os acontecimentos ocorridos e dará o apoio correspondente às famílias das pessoas afetadas, e reitera a sua vontade de cooperar com as autoridades competentes na esperança de que os responsáveis sejam levados à justiça", salientou o município.

Segundo os testemunhos recolhidos nas redes sociais, pelo menos vinte pessoas entraram e atacaram diretamente o grupo de pessoas que se encontrava no local com armas de fogo.