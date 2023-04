Peru: Autópsias mostram que 30 pessoas morreram baleadas em protestos

Pelo menos 30 manifestantes mortos nos últimos meses em protestos contra o Governo peruano partilham a mesma causa de morte confirmada nas respetivas autópsias, "projétil de arma de fogo", segundo informação divulgada esta segunda-feira pela agência Associated Press.

Christian Armando Mamani, um músico de 22 anos, estava a passar junto a uma manifestação numa cidade do sul do Peru quando foi atingido no lado esquerdo do tronco por uma bala que lhe perfurou os dois pulmões. No mesmo dia de janeiro, Roger Rolando Cayo, um manifestante de 25 anos, morreu com um tiro que o atingiu num dos olhos e lhe desfez o cérebro.

Os grupos de defesa dos direitos humanos -- incluindo as Nações Unidas -- apelaram ao Governo peruano para investigar queixas de uso excessivo da força pela polícia e por militares durante protestos recentes que se saldaram em 49 civis mortos e cujas autópsias fornecem provas da utilização de munições letais.

Trinta dos 32 relatórios de medicina legal obtidos pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) indicam balas de armas de fogo como causa da morte.

Alguns dos relatórios especificam o calibre das balas, semelhante ao das usadas pelas forças de segurança no Peru, o que os especialistas consideram indicar que a polícia e os soldados violaram os seus próprios manuais de operações, que proíbem disparar diretamente sobre os manifestantes, a não ser que corram, eles mesmos, grave risco de morte - ou seja, a não ser em legítima defesa.

Estas conclusões surgem num momento em que o Peru se debate para recuperar de uma crise política que atingiu o país no final do ano passado.

Em dezembro, o então Presidente, Pedro Castillo, que enfrentava várias investigações por corrupção, tentou dissolver o Congresso mas, em vez disso, foi-lhe impugnado o mandato, foi detido e substituído pela então vice-presidente, Dina Boluarte.

As manifestações prolongaram-se durante fevereiro, sobretudo no sul do país, onde o ex-chefe de Estado tinha mais apoio, desencadeando a mais grave crise de violência política em mais de duas décadas no país.

Na cidade meridional de Juliaca, os manifestantes entraram em confronto com a polícia à entrada do aeroporto, a 09 de janeiro, naquele que seria considerado o protesto mais letal: as autópsias confirmaram que 18 pessoas morreram atingidas por armas de fogo naquele dia.

Entre os mortos, encontravam-se um estudante de 16 anos cujo pulmão esquerdo foi perfurado por uma bala de 7,62 milímetros que se alojou no abdómen e um estudante universitário de 17 anos que sucumbiu a ferimentos infligidos por uma bala de nove milímetros.

A AP obteve uma cópia de um documento do gabinete do Procurador Federal com a lista das armas usadas pela polícia em Juliaca em janeiro, entre as quais metralhadoras AKM de 7,62 milímetros e revólveres Beretta e Sauer de nove milímetros.

No Peru, só é permitido aos civis terem armas de baixo calibre; armas de calibre elevado -- incluindo as de 7,62 e 5,56 milímetros referidas nos relatórios dos médicos-legistas -- destinam-se ao uso exclusivo das forças de segurança.

A antropóloga forense peruana Carmen Rosa Cardoza disse à AP que as autópsias mostram um padrão de "uso desproporcional da força".

"Nos ferimentos causados por projéteis de armas de fogo, existe um padrão ligado a violações dos direitos humanos", afirmou, observando que a maioria dos ferimentos fatais ocorreu na cabeça, no pescoço, no tórax e no abdómen. Os atiradores "estão a apontar para essas áreas" do corpo, sublinhou.

Os manifestantes ainda estão a efetuar bloqueios de estradas em algumas zonas e a exigir a demissão da nova Presidente, Dina Boluarte, que responsabilizam pelas mortes de dezenas de civis em regiões maioritariamente habitadas por indígenas. O gabinete do Procurador-Geral lançou uma investigação que ainda não levou a quaisquer detenções.

"Estes números transformam o Peru num campeão da repressão, em comparação com outras democracias da América Latina", sustentou Jo-Marie Burt, especialista no Peru do Washington Office on Latin America, um grupo de defesa dos direitos humanos. "Só nações abertamente autoritárias, como a Venezuela e a Nicarágua", tiveram mais mortes durante protestos recentes, acrescentou.

Membros do Governo peruano têm afirmado que não deram à polícia ordens para disparar sobre os manifestantes, depois do início de manifestações maciças no sul do país, onde o afastamento de Castillo indignou a população frustrada com o Congresso, que considera ter contribuído para a instabilidade política ao impugnar os mandatos de três Presidentes nos últimos seis anos e se tornou uma das estruturas menos fiáveis do Peru.

Dina Boluarte tem culpado "os radicais" ligados à mineração ilegal e ao tráfico de droga pelos protestos caóticos, que incluíram a ocupação de aeroportos e ataques a esquadras da polícia. Mas as autópsias, os vídeos e os depoimentos de testemunhas traçam uma imagem diferente da violência, na qual as forças de segurança do país também parecem desempenhar um papel significativo.

O facto de haver pessoas violentas num protesto não justifica que a polícia use armas de fogo, atire para matar ou tenha autoridade para dispersar todo o protesto, segundo declarou Paulo Abrão, ex-secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão pediu em janeiro ao Governo do Peru para abrir um inquérito sobre o uso de armas de fogo pela polícia durante protestos.

Depois, na última semana de fevereiro, o Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos enviou um documento ao executivo peruano expressando a preocupação da organização com as mortes de manifestantes e dando-lhe 60 dias para fornecer mais informação sobre o que está a fazer para investigar as mortes e aplicar medidas que impeçam o uso excessivo de força nas manifestações.

O Grupo Coordenador Nacional para os Direitos Humanos indicou ter documentado 160 mortes durante protestos no Peru desde 2003, e a investigadora desse grupo, Mar Pérez, frisou que "nem um único agente policial" foi condenado por qualquer dessas mortes.