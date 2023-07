Robert Sesselmann: o primeiro ‘governante’ da da nova extrema-direita alemã

A eleição de Robert Sesselmann tornou-se assunto de tal forma sensível na Alemanha que o próprio Governo de Olaf Scholz veio a público recordar os valores pelos quais o Estado se rege. “O nosso país é moldado por valores como a justiça, a tolerância, a decência e o respeito”, disse, esta semana, Steffen Hebestreit, porta-voz do chanceler alemão.

Pela primeira vez, um militante do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla alemã) foi eleito, por voto popular, para um cargo de poder. O partido está representado no Parlamento federal (Bundestag), mas não tinha autoridade burocrática sobre uma área do território alemão — até agora.