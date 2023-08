Cinco cultos religiosos proibidos pelo Governo e 427 mortos: cinco meses depois, o "Massacre de Shakahola" ainda abala o Quénia

Desesperadas para virar a página ao chamado “Massacre de Shakahola”, as autoridades do Quénia proibiram oficialmente cinco cultos religiosos, há quatro dias. Na lista encontra-se a Igreja Internacional da Boa Nova, do autoproclamado pastor Paul Nthenge Mackenzie, acusado de incitar mais de 400 pessoas a jejuar até à morte na floresta de Shakahola.

Mckenzie defendia que os seus discípulos teriam de jejuar até à morte para “encontrar Jesus”, mas caso estes recusassem não se abstinha de utilizar métodos mais violentos. O último balanço dá conta de 427 mortos, e embora a maioria das vítimas tenha morrido de fome, as autópsias revelaram também que algumas, incluindo crianças, foram estranguladas, espancadas ou sufocadas.

O incidente levou o Quénia às bocas do mundo, com a imprensa internacional a destacar as características sórdidas dos acontecimentos. O certo é que o país africano, maioritariamente cristão, tem tido dificuldades em conter a proliferação descontrolada de seitas e de cultos religiosos no seu território, muitos deles utilizando táticas violentas e até criminosas.

As medidas anunciadas pelo Governo queniano visam precisamente combater este problema. Não é caso para menos, visto que existem 4 mil cultos registados no Quénia, um país com 53 milhões de habitantes, de acordo com dados do Governo.

Além da igreja de Mackenzie, as autoridades proibiram ainda quatro outros cultos, incluindo o Centro de Oração e Igreja Nova Vida, dirigido pelo evangelista Ezekiel Odero, também detido, em abril, na sequência da descoberta de restos humanos na floresta de Shakahola.