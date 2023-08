CEDEAO delibera se envia ou não uma força militar do bloco para reverter o golpe no Níger

Continua a não ser fácil ler as intenções da junta militar que tomou o poder no Níger a 26 de julho, depondo o Presidente eleito, Mohamed Bazoum. No sábado passado, os militares mostraram-se abertos a negociações com vista ao futuro do Níger, após um encontro com uma delegação de religiosos salafistas nigerianos. No dia seguinte anunciaram a intenção de condenar o ex-chefe de Estado (que permanece em prisão domiciliária) por “alta traição”, em virtude de ter feito perigar a segurança interna do país.

Esta quinta e sexta-feiras, os chefes militares da Comunidade de Estados da África Ocidental, CEDEAO, reúnem-se no Gana para deliberar sobre a intervenção militar das tropas do bloco no Níger, que está sobre a mesa desde o ultimato lançado a 30 de julho pelo líder desta organização, o atual Presidente da Nigéria, Bola Tinubu.