Barco de migrantes ficou quase um mês e meio à deriva: morreram 63 pessoas a bordo, os restantes estão em Cabo Verde e vão ser repatriados

SEYLLOU

O barco saiu do Senegal com mais de 100 pessoas a bordo - os números exatos ainda não são conhecidos. Apenas 38 sobreviveram. Muitas morreram durante os mais de 40 dias que o barco passou á deriva, e foram atiradas para o mar por ser perigoso ter corpos em decomposição a bordo. As autoridades caboverdianas pedem mais ajuda para lidar com os fluxos migratórios na rota do Atlântico - e que tendem a aumentar, diz a Organização Internacional das Migrações