Ataque de grupo rebelde faz 25 mortos numa escola secundária do Uganda

Pelo menos 25 pessoas morreram num ataque a uma escola secundária no Uganda levado a cabo por militantes ligados ao Estado Islâmico. De acordo com as autoridades locais, o número de vítimas mortais pode subir para os 40.

Segundo a polícia ugandesa, o ataque foi perpetrado pelas Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo rebelde ugandês atualmente baseado na República Democrática do Congo. A escola secundária de Lhubiriha fica a dois quilómetros da fronteira com o Congo.

“Um dormitório foi queimado e um armazém de alimentos foi saqueado. Até ao momento, 25 corpos foram recuperados da escola”, informou a polícia ugandesa num comunicado divulgado este sábado. Não ficou claro se todas as vítimas são estudantes.

Pelo menos oito pessoas continuam no hospital de Bwera em estado crítico. As autoridades locais receiam que dezenas de pessoas, incluindo membros da comunidade, tenham sido raptadas e que algumas não sejam encontradas. O número de mortos pode subir para 40.

“As nossas forças estão a perseguir o inimigo para resgatar os raptados e destruir este grupo”, adiantou o porta-voz do Ministério da Defesa do Uganda, Felix Kulayigye, citado pela BBC. A polícia e o exército perseguiram os rebeldes no parque nacional de Virunga, no Congo.

Só desde 2017, as Forças Democráticas Aliadas são responsáveis pela morte de quase 4000 pessoas num total de 730 ataques no Congo, segundo o Barómetro de Segurança de Kivu, um projeto do Congo Research Group e da Human Rights Watch que mapeia a violência na República Democrática do Congo.