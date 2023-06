Guiné-Bissau: 70% foram votar, observadores aplaudem, mas resultados só na terça-feira

Em declarações à agência Lusa, após o encerramento das urnas, o chefe da missão de observadores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e ex-presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, disse que, pelas “mais de duas dezenas” de mesas por que passou, ficou “bem impressionado”, nomeadamente pela “boa convivência” entre delegados de partidos rivais. “Houve pessoas que até usaram o esquema de colocarem pedras para marcarem o lugar antes das 7 horas", hora a que começou a votação.

Acrescentou também que “normalmente é o pós-eleições que tem gerado alguns problemas", nomeadamente de “gestão política, com as maiorias, com a formação do Governo, com a relação entre os atores políticos”.

Também o chefe da missão de observação eleitoral da União Africana (UA) às legislativas da Guiné-Bissau e ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, destacou a “calma” com que o processo decorreu e apelou para que tudo se mantenha pacífico após o ato eleitoral.

“Costumo, e fiz de novo desta vez, falar com os agentes dos partidos políticos para ver se estão satisfeitos. Não só estavam satisfeitos como vi como colaboravam entre si, para que o processo corresse bem e todos entendiam a mesma coisa”, disse o antigo Presidente de Moçambique.