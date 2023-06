Um plebiscito ao poder do Presidente: este domingo há eleições legislativas na Guiné-Bissau, eleitores estão mais preocupados com a fome

Nas eleições legislativas de domingo, os guineenses vão escolher os novos deputados e um novo Governo, mas está sobretudo em jogo um medir de forças entre o Presidente, Umaro Sissoco Embaló, e os seus adversários políticos, já a pensar nas presidenciais de 2025.

O chefe de Estado tem aparecido na campanha, quer nos cartazes ao lado de Braima Camará, líder do partido que ajudou a fundar e que está no poder — Movimento para Alternância Democrática (Madem-G15) —, quer nas inaugurações que fez, desde um porto de pesca às obras de ampliação do aeroporto.