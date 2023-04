Quando a capital de um país é assaltada por genocidas: “Há morteiros a cair nos pátios”

“A minha rede não me permite fazer chamadas [...] Estou a tratar de um assunto urgente e não posso falar. Não tenho qualquer possibilidade agora”, escreve ao Expresso Hugo Augusto, português que trabalha no Sudão para a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Hugo preferiu manter-se no país africano. Estava na capital, Cartum, quando há duas semanas ali eclodiram os combates que assolam o país há duas semanas. Nos últimos dias integrou uma caravana de veículos da ONU para a cidade de Porto Sudão, de onde não quis sair para a Arábia Saudita, ao contrário de vários dos seus compatriotas.

A violência dos combates terá abrandado nas últimas horas, para facilitar a retirada de estrangeiros, mas a situação humanitária no terreno é cada vez mais frágil. Já morreram mais de 500 pessoas e os médicos relatam dificuldades. O encerramento de mercados, fábricas, portos e aeroportos dificulta o acesso dos sudaneses a bens alimentares de primeira necessidade.

