Sudão: tiros entre exército e movimento rebelde e explosões na capital Cartum

Várias explosões foram ouvidas este sábado de manhã, na sequência de conflitos entre o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (RSF) - um poderoso grupo paramilitar que, segundo a Agência Reuters, já reivindicou o controlo do aeroporto de Cancun e de uma base militar no norte do país.

“Muita confusão aqui em relação ao que está a acontecer. As pessoas estão apavoradas” , relata Hiba Morgan, repórter da Al Jazeera em Cartum, que descreve tiros na capital do Sudão, “perto do palácio presidencial”.

Tiros e explosões nas proximidades do quartel-general do exército sudanês e do Ministério da Defesa foram noticiados pela Al Jazeera. A divisão entre as duas forças eclodiu na quinta-feira, quando o Exército denunciou movimentos do RSF “sem coordenação e de forma ilegal”, enquanto o grupo paramilitar acusa o exército sudanês de o atacar com armas pesadas numa das suas bases, após semanas de tensão entre as duas unidades, numa escalada grave no país.

A televisão Al Jazeera, com sede no Qatar, tem estado a mostrar imagens em direto de algumas zonas da capital, Cartum, em que se ouvem tiros e explosões, sendo visível muito fumo, incluindo perto do palácio presidencial. Também há relatos de combates noutras cidades do país africano.

O RSF é liderado pelo vice-presidente do Conselho Soberano e número dois do exército, Mohamed Hamdan Dagalo.

Há dois dias, o exército sudanês advertiu que o país está a atravessar uma "conjuntura perigosa" que poderá levar a um conflito armado.