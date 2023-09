Seis pessoas mortas a tiro em cidade costeira perto de Atenas

Seis pessoas foram mortas a tiro num presumível ataque numa cidade costeira perto de Atenas, informou esta segunda-feira a polícia grega, adiantando não haver qualquer indicação acerca do motivo do ataque.

Em comunicado, a polícia disse que os corpos foram descobertos na noite de segunda-feira em Artemida, cerca de 20 quilómetros (12 milhas) a leste de Atenas, não fornecendo mais detalhes sobre as circunstâncias do tiroteio ou as identidades das vítimas.

A televisão estatal ERT disse que três dos corpos foram encontrados dentro de um carro, além de uma arma de fogo que supostamente terá sido usada no tiroteio.