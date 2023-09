Cristina Candel

Nos 50 anos do golpe de Augusto Pinochet, o Expresso entrevista o espanhol Mario Amorós, biógrafo do ditador e de Salvador Allende, o homem que aquele derrubou a 11 de setembro de 1973. Responsabilizando também a direita democrática chilena pelo sucedido, este historiador alerta para a ascensão de uma extrema-direita que nunca se conformou com a democratização nos anos 90