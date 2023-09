Sunak denunciou interferência de Pequim após detenções por espionagem

O chefe do governo britânico encontrou-se com o primeiro-ministro chinês Li Qiang à margem da cimeira do G20 em Nova Deli, na India, e manifestou a sua "profunda preocupação com a interferência chinesa na democracia parlamentar britânica", na sequência da revelação de que um jovem que trabalhava no parlamento de Westminster tinha sido detido por espionagem em março.

Segundo o “The Sunday Times”, as autoridades britânicas detiveram, em março, dois funcionários do parlamento, acusados de violar a Lei dos Segredos Oficiais por alegadamente espiarem para a China.

Um destes antigos funcionários do parlamento tinha ligações estreitas com vários deputados de topo do Partido Conservador. O alegado espião foi detido a 13 de março, juntamente com outro homem, indicou o jornal.

O principal suspeito é um jovem com cerca de 20 anos que terá tido contactos com o ministro da Segurança, Tom Tugendhat, e com a presidente da Comissão dos Assuntos Externos, Alicia Kearns, entre outros, segundo a Sky News.

Fontes do parlamento britânico disseram ao jornal que se trata de "uma grande escalada" por parte da China e que "nunca antes" se tinha visto um caso destes.

O jovem foi detido em Edimburgo, informação que foi confirmada pela Scotland Yard, a polícia da capital britânica. O outro suspeito foi detido no condado inglês de Oxfordshire.

Ainda à margem da cimeira do G20, o ministro da Justiça britânico, Alex Chalk, afirmou que a questão da China é um desafio que "define uma época".

O grupo de pressão da Aliança Interparlamentar para a China afirmou estar "chocado com os relatos de infiltração no parlamento britânico por alguém que alegadamente atua em nome da China".