Sismo em Marrocos: Mesquita de Tinmel danificada

Esta era uma mesquita de terra e pedra construída durante o império Almorávida que ao longo da Idade Média conquistou o Norte de África e parte Espanha. O Ministério da Cultura marroquino disse à Reuters que a mesquita vai ser restaurada, estando a ser elaborado um orçamento para tal.

No entanto, ainda não são conhecidas as dimensões dos danos. De acordo com a UNESCO, a agência cultural das Nações Unidas, registaram-se “destruições muito significativas na mesquita de Tinmel”. Esta mesquita foi proposta para ser classificada como Património Mundial.