Dos países europeus, Marrocos ainda só oficializou pedido de ajuda a Espanha e o país já tem equipas no terreno

As equipas de resgate continuam este domingo a busca por sobreviventes entre os restos dos edifícios desabados pelo terramoto mais mortal das últimas seis décadas em Marrocos.

Especialmente nas localidades situadas nas montanhas do Atlas, nos arredores da cidade turística de Marraquexe, encontram-se aldeias inteiras sob escombros. Não só estas aldeias se localizam mais próximas do epicentro do sismo, a localidade de Iguil, na província de Al Haouz, como deverão ser edifícios mais antigos e menos resistentes a eventos naturais desta ordem.