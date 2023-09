Petróleo e guerra na Ucrânia dividem G20

A cimeira do G20, que decorre este fim de semana em Nova Deli e é presidida pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi, deu origem a uma declaração final consensual, onde o grupo se compromete com “ações concretas para enfrentar os desafios globais”, lê-se na declaração dos líderes do G20, citada pela Lusa, num dia que contou também com a entrada da União Africana no grupo.

Sob o tema “Vasudhaiva Kutumbakam” – frase em sânscrito, encontrada em textos hindus, que significa “O mundo é uma família” –, a declaração de Nova Deli, constituída por mais de 100 pontos, conclui que transições energéticas justas podem melhorar o emprego e os meios de subsistência e reforçar a resiliência económica. Isto num contexto de “ventos contrários ao crescimento económico e à estabilidade globais”, “anos de desafios e crises em cascata” e de “aumento dos preços das matérias-primas, incluindo dos alimentos e da energia”, que contribuem “para as pressões sobre o custo de vida” – além de desafios globais, como a pobreza, a desigualdade e as alterações climáticas, entre outros, que ameaçam “vidas e meios de subsistência”.

Mas as palavras, por vezes, esbarram com a realidade. Numa cimeira marcada pela ausência dos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, o consenso não foi fácil de alcançar – especialmente em questões como o petróleo e o financiamento necessário para a adaptação às alterações climáticas, a guerra na Ucrânia e a reestruturação da dívida. A obtenção de um consenso no grupo das 19 economias mais desenvolvidas ou emergentes e a União Europeia (UE) tem sido cada vez mais complexa ao longo dos últimos anos.

Ucrânia e petróleo no centro da discórdia

A condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia foi a questão que mais ameaçou o acordo, com a maioria dos países, especialmente os do G7, a considerar que a proposta de texto da Índia e os termos em que a guerra é tratada são insuficientes – tal como tinha acontecido, em 2022, na cimeira de Bali, cuja declaração final dizia apenas que “a maioria dos membros” condenava fortemente a guerra russa contra a Ucrânia.

O atual documento, por sua vez, realça que houve “diferentes considerações” sobre a guerra. Em linha com a Carta das Nações Unidas, insta “todos os Estados” a absterem-se do uso da força contra a “integridade territorial e a soberania ou a independência política de qualquer Estado”, sublinhando “o sofrimento humano e o impacto negativo adicional da guerra na Ucrânia”. Mas não menciona a Rússia nem inclui uma condenação explícita do conflito, o que já levou Kiev a criticar o G20.

"A Ucrânia agradece aos parceiros que tentaram incluir palavras fortes no texto. Ao mesmo tempo, no que diz respeito à agressão da Rússia contra a Ucrânia, o G20 não tem nada do que se orgulhar", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Oleg Nikolenko.

As tensões também se fizeram sentir no que diz respeito às alterações climáticas, com o grupo (que representa 80% das emissões globais de fases com efeito de estufa) profundamente dividido relativamente ao petróleo, decidindo não apelar à saída dos combustíveis fósseis, mas apenas apoiar – ainda que pela primeira vez – a triplicação das energias renováveis até 2030.

A declaração final do G20 apela à "aceleração dos esforços para a redução do consumo de eletricidade a partir do carvão", que exclui o gás e o petróleo (com grandes produtores como a Arábia Saudita muito relutantes), e reafirma o compromisso de "reduzir e racionalizar, a médio prazo, os subsídios para utilizações ineficientes de combustíveis fósseis", tal como em outras cimeiras anteriores. O compromisso é olhado como “um vislumbre de esperança” por alguns líderes e, por outros, como um “mínimo”.

O compromisso foi considerado um “vislumbre de esperança” por alguns líderes e um “mínimo” por outros. Já Friederike Roder, vice-presidente da ONG Global Citizen, considera que este é “um péssimo sinal para o mundo”, uma vez que o G20 deveria “mostrar o caminho para um futuro sem combustíveis fósseis”, uma das ambições da COP28, a 28ª conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que se realizará de 30 de novembro a 12 de dezembro no Dubai.

Uma alternativa à rota da Seda

À margem da cimeira, os Estados Unidos, a Índia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Alemanha, a França, a Itália e a UE assinaram um memorando de entendimento para a criação do “Corredor Económico Índia-Médio Oriente-Europa”, um megaprojeto de ferrovias, portos e ligações energéticas que pretende ser uma alternativa à Rota da Seda da China. O anúncio surge numa altura em que a China tem aumentado a sua influência não só na região Ásia-Pacífico, mas também no Médio Oriente nos últimos anos.

A Jordânia e Israel, que não têm relações diplomáticas com a Arábia Saudita, também participarão no projeto, anunciou aos jornalistas o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. A ideia é estabelecer rotas ferroviárias e marítimas que liguem a Índia à Europa através dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Israel, reconfigurando o comércio entre os países da Europa, o Golfo Pérsico e o Sul da Ásia (e reduzindo significativamente o tempo necessário para transportar mercadorias entre estas nações), aumentando a cooperação energética entre os países signatários e melhorando as suas ligações à internet.

Para tal, será criado um gasoduto de hidrogénio verde, serão construídas infraestruturas para ligar as redes elétricas das diferentes nações e serão instalados cabos submarinos e terrestres para facilitar a rápida troca de dados, disse o responsável da Casa Branca. Apesar da ambição do projeto, o memorando de entendimento limita-se a delinear os seus objetivos, mas não define o seu financiamento.

O próximo passo será a criação de grupos de trabalho pelos países signatários no prazo de 60 dias, para poderem ser identificadas as áreas onde é necessário investimento e estabelecido um calendário realista de execução, disse aos jornalistas Amos Hochstein, conselheiro sénior de Biden para as infraestruturas.