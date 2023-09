Moçambique e Portugal querem facilitar emigração de trabalhadores moçambicanos

O memorando de entendimento para facilitar a deslocação de cidadãos de Moçambique para trabalhar em Portugal foi este sábado anunciado, e, segundo fonte do Ministério do Trabalho e Segurança Social de Moçambique, será assinado durante a visita de trabalho que a ministra moçambicana, Margarida Adamugi Talapa, vai realizar a Portugal de 11 a 13 de setembro, a convite da homóloga portuguesa, Ana Mendes Godinho.

A deslocação “tem como objetivo principal a assinatura de um memorando de entendimento” entre o Ministério do Trabalho e Segurança Social de Moçambique e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, "no domínio da mobilidade laboral e abre a possibilidade do envio de cidadãos moçambicanos para trabalhar em Portugal".

"O referido memorando de entendimento vai contribuir para o reforço das relações de amizade e de cooperação dos dois Estados, nomeadamente através da regulação dos canais de migração legal, em particular dos trabalhadores assalariados", referiu a mesma fonte.

Acrescentou que ambos os ministérios vão ainda assinar um memorando de entendimento no domínio da cooperação para o desenvolvimento, visando "reforçar as suas relações no quadro das atribuições comuns, designadamente, nas áreas da segurança social, das relações laborais e das condições de trabalho", para o período 2022-2026.