Governo italiano aprova lei que permite detenção de crianças a partir dos 6 anos

O Governo de Itália aprovou, quinta-feira, um decreto para reprimir a delinquência juvenil. Adotado na sequência de uma série de crimes cometidos por grupos de jovens, o diploma permite deter crianças a partir dos seis anos.

O decreto foi adotado pelo Conselho de Ministros uma semana depois de a primeira-ministra italiana ter visitado Caivano, um subúrbio da cidade de Nápoles, no sudoeste de Itália, conhecido pelos seus elevados índices de criminalidade e tráfico de droga. Ali, em julho, duas primas de 12 anos foram alegadamente violadas de forma repetida por seis jovens locais.

Durante a visita, Giorgia Meloni prometeu melhorar a segurança em Caivano e reabilitar um complexo desportivo abandonado e degradado, onde ocorreram algumas das alegadas violações. O decreto agora aprovado inclui financiamento para reabilitação, bem como uma disposição para nomear um comissário especial de segurança para Caivano.

O Governo de Meloni, uma coligação de extrema-direita e direita, chegou ao poder no ano passado. Tem procurado mostrar-se duro com o crime. Um dos primeiros atos do novo Executivo foi aprovar um decreto para proibir festas rave.

Antes da visita a Caivano, a primeira-ministra recebeu ameaças de morte, em parte devido à eliminação progressiva dos rendimentos mínimos de sobrevivência em Itália. Entre as mensagens nas redes sociais uma sugere que os moradores locais deveriam “cumprimentar a pescadora Meloni com tomates podres por ter retirado o rendimento de sobrevivência do grupo de pessoas que vive precariamente nessas áreas”. Outra diz que esperava que Meloni saísse da sua visita com marcas físicas no corpo, “para entender os problemas que causou”.

Após o anúncio da visita, as redes sociais revelaram mensagens intimidatórias contra Meloni, a pretexto do corte de apoios públicos a setores da população que recebem rendimentos mínimos de sobrevivência. As ameaças provocaram reações de solidariedade de vários quadrantes políticos, desde a direita à esquerda.