Soldado britânico suspeito de terrorismo fugiu de uma prisão em Londres

Um soldado britânico acusado de crimes de terrorismo fugiu esta quarta-feira de uma prisão em Londres, divulgou a Polícia Metropolitana. Daniel Abed Khalife, de 21 anos, aguarda julgamento por crimes de terrorismo e por infração da Lei dos Segredos Oficiais.

A polícia lançou um apelo urgente ao público para ajudar a localizar o homem, que terá fugido da prisão por volta das 7h50 locais (a mesma hora em Lisboa). A polícia acredita que é provável que ainda se encontre na zona de Londres ou que possa procurar refúgio em Kingston, no sul da capital britânica, onde tem conhecimentos.

O chefe do Comando Antiterrorista da Polícia Metropolitana, Dominic Murphy, assegurou que não existe "qualquer razão para acreditar que Khalife representa uma ameaça para o público em geral". Mas, frisou o responsável, "o nosso conselho, se o virem, é que não se aproximem dele" e alertem as autoridades.

A estação pública britânica BBC noticiou hoje que, numa audição em fevereiro, o Tribunal de Magistrados de Westminster ouviu que o suspeito alegadamente deixou dispositivos explosivos falsos numa base militar "com a intenção de induzir em outra pessoa a crença de que o artigo era suscetível de explodir ou inflamar".

Numa audiência anterior, o Ministério Público referiu que Khalife "extraiu" em 2021 informações pessoais sobre soldados do sistema informático do Ministério da Defesa, que "provavelmente seriam úteis para uma pessoa que cometesse ou preparasse um ato de terrorismo". A estação pública também referiu que fugas de prisões são raras no Reino Unido, tendo sido registadas cinco desde 2017 e menos de 20 desde 2010.