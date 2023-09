Polícia sueca detém 10 pessoas após queima do Alcorão, em manifestação organizada pelo refugiado iraquiano Salwan Momika

A polícia sueca deteve pelo menos 10 pessoas na cidade de Malmo após uma manifestação em que foi queimado um exemplar do Corão e que acabou em violência

A manifestação de hoje foi organizada pelo refugiado iraquiano Salwan Momika, que já organizou eventos semelhantes que provocaram ira no mundo muçulmano e decorreu numa praça em Malmo, cidade com uma grande população imigrante.

Segundo o canal de televisão público SVT, cerca de 200 pessoas estiveram presentes.

"Alguns espetadores mostraram a sua emoção depois de o organizador ter queimado os escritos", afirmou a polícia em comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).

"O ambiente era tempestuoso", acrescentaram as autoridades, que registaram que os "tumultos violentos" se iniciaram às 13:45 locais (12:45 em Lisboa).

De acordo com a polícia, a manifestação terminou depois de o organizador ter abandonado o local, onde continuou um grupo de pessoas.

As autoridades detiveram 10 pessoas por delitos de ordem pública e outras duas por suspeita de participarem em tumultos violentos.

A comunicação social local registou que os transeuntes atiraram pedras a Momika e um outro vídeo referido pela AFP indica que um homem tentou parar o carro da polícia em que o organizador era transportado para fora do local.

No final de julho, Salwan Momika, 37 anos, e outro homem, Salwan Naja, pisaram um exemplar do Corão em Estocolmo antes de o incendiarem, à semelhança do que já tinham feito em concentrações anteriores, provocando tensões diplomáticas entre Suécia e países do Médio Oriente.

O Governo sueco condenou a profanação do Corão, destacando que a Constituição sueca protege o direito de reunião e a liberdade de expressão.

No início de agosto, a Suécia anunciou que iria reforçar os controlos fronteiriços devido ao aumento de ameaças à segurança do país após estas manifestações.

Segundo as autoridades suecas, o país deixou de ser um alvo legítimo do terrorismo internacional para se tornar um alvo prioritário.