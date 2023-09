Chuva torrencial deixa mais de 70 mil festivaleiros retidos em deserto nos EUA

O temporal deixou mais de 70 mil de pessoas retidas numa área remota do deserto de Black Rock (no noroeste do Nevada, EUA), onde estava a decorrer o festival de música Burning Man.

Em apenas 24h, até à manhã deste sábado, choveu no local o equivalente à precipitação de dois a três meses, relata a CNN. Nas imagens é visível que o chão do recinto está coberto de uma lama grossa que chega aos tornozelos.

“Há previsão de mais chuva para os próximos dias, o que pode causar mais atrasos e interrupções para os participantes que tentam deixar o Festival, bem como outras operações dentro do Festival”, alerta o comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Pershing.