Jovem de 21 anos, grávida de seis meses, morta a tiro por polícia nos EUA

A polícia de Blendon, em Ohio, divulgou as imagens das câmaras corporais dos policiais envolvidos numa abordagem, no parque de estacionamento de um supermercado, que terminou com a morte de Ta'Kiya Young, uma mulher de 21 anos que estava grávida de seis meses.

Young foi confrontada pela polícia por ser suspeita de ter furtado bebidas alcoólicas, enquanto estava ainda dentro do carro. O agente disse-lhe, junto do vidro do lado do condutor, para a jovem sair do veículo, enquanto outro agente colocou-se à frente do carro. Young recusou, disse que não tinha roubado nada e chegou a perguntar ao polícia se este lhe ia dar um tiro. Perante a insistência do agente, Young pôs o carro em andamento, acelerou e o agente que estava diretamente no caminho do veículo disparou um tiro através do pára-brisas. O carro de Young percorreu alguns metros até parar no passeio em frente à loja.

Transportada para o hospital, Young foi declarada morta pouco tempo depois, assim como a sua filha por nascer. Segundo a AP, Young era mãe de dois filhos, de seis e três anos.

Já foi aberta uma investigação e os dois agentes estão em licença administrativa remunerada enquanto o tiroteio é investigado. A família de Young disse ao The Columbus Dispatch que tem muitas perguntas sobre o tiroteio, nomeadamente porque foi considerada uma ameaça letal. "Ela roubou algo da loja", disse a sua avó, Nadine Young, àquele jornal. "Não era preciso disparar contra a mulher; ela teria acabado por sair do carro. Não era preciso matá-la e ao bebé".

A morte de Young veio engrossar o número de casos de policias norte-americanos acusados de usar força excessiva contra pessoas negras e de outras minorias