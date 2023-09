“California Forever”? Compra misteriosa de terrenos por milionários para criar nova cidade faz soar alarmes

No website , tornado público na última quinta-feira, o grupo divulga várias ilustrações do que promete vir a ser uma “comunidade totalmente sustentável”, assim como “uma oportunidade para nova comunidade, trabalhos locais bem remunerados, condomínios solares e espaço aberto”.

“As pessoas do meu distrito estão compreensivamente alarmadas (…)”, afirmou o senador estadual, Bill Dodd, num comunicado. “Não sabemos realmento o que se está a passar porque os investidores não partilharam nada com os locais”.

No condado de Solano, situado a cerca de 100km da cidade de São Francisco, há vários anos que o grupo de investimento Flannery Associates tem estado a comprar discretamente grandes porções de terrenos agrícolas. O investimento foi de tal ordem (cerca de 800 milhões de dólares) que tornou a empresa no maior proprietário do condado e chamou a atenção do FBI e Forças Armadas dos EUA (que têm uma base aérea nas proximidades).

Como nota o “The Guardian”, a revelação surge depois do grupo ter sido alvo de crescentes críticas pelo secretismo em torno do projeto. A identidade dos investidores era mesmo totalmente desconhecida até o jornal “The New York Times” ter publicado a 25 de julho uma investigação que revelava a intenção do grupo.

Segundo o jornal norte-americano, o projeto é liderado por Jan Sramek, ex-trader do Goldman Sachs. Michael Moritz, Reid Hoffman, Marc Andreessen, Chris Dixon, Laurene Powell Jobs, Patrick e John Collison, Daniel Gross e Nat Friedman são alguns dos investidores por detrás da Flannery Associates.

Em resposta, a empresa explica o seu secretismo no novo website. “Até ao momento, a nossa empresa tem sido discreta sobre as suas atividades. Isto, compreensivelmente, criou interesse, preocupação e especulação. Agora que já não estamos limitados pela confidencialidade, estamos ansiosos para iniciar uma conversa sobre o futuro do condado de Solano”, escreve o grupo.

Mas os danos parecem estar feitos e o artigo do NYT alimentou ainda mais a controvérsia em torno do projeto. Isto quando, em maio, a Flannery Associates já tinha sido notícia ao processar os donos das terras, alegando uma “conspiração ilegal de fixação de preços”.

Já esta sexta-feira, a autarca de Fairfield (cidade nas proximidades que tem 120 mil habitantes) disse ao Daily Beast com outros membros do governo local para elaborar um “plano de defesa”. Catherine Moy (que diz ter tomado conhecimento da compra de terras há quatro anos) lembra que esta não é a primeira vez que um grupo de fora do condado tenta construir uma nova cidade em Solano.

Em 1984, uma promotora imobiliária tentou-o sem sucesso. E a ideia de construir cidades inteiras de raiz não é de todo inédita na Califórnia, onde como nota o NYT, “a habitação é há muito um problema intratável e os magnatas de Silicon Valley há muito que se sentem frustrados com a escassez de bens imobiliários na Bay Area e com a dificuldade de construção na Califórnia em geral, à medida que a sua força de trabalho explodiu”. A área da baía de São Francisco, onde Solano está, é mesmo uma das zonas mais caras para conseguir casa.

Neste contexto, Catherine Moy garante: "Este não é o nosso primeiro rodeio. A única coisa que direi que a Flannery fez foi que nos uniram. E com isso quero dizer cidadãos, ambientalistas, outros construtores, políticos - todos juntos para construir um muro para travar a Flannery. ”