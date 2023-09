Ex-líder dos Proud Boys que invadiu capitólio condenado a 15 anos de prisão

Um ex-líder do grupo extremista Proud Boys foi esta quinta-feira condenado a 15 anos de prisão por liderar o ataque ao Capitólio norte-americano para tentar reverter a vitória eleitoral de Joe Biden após as presidenciais de 2020. Zachary Rehl foi visto num vídeo a pulverizar um produto químico contra agentes da polícia fora do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, mas mentiu repetidamente sobre a agressão enquanto testemunhava no seu julgamento, disseram os procuradores federais.

Os procuradores recomendaram uma sentença de 30 anos de prisão para Rehl, que ajudou a liderar dezenas de apoiantes do ex-presidente Donald Trump na marcha até ao Capitólio. Rehl e outros membros dos Proud Boys juntaram-se à multidão que rompeu as linhas policiais e forçou os legisladores a fugir, interrompendo a sessão conjunta do Congresso para certificar a vitória eleitoral do Democrata Joe Biden.

O juiz que sentenciou Rehl também condenou hoje Joseph Biggs, outro ex-ativista dos Proud Boys, a 17 anos de prisão por liderar o ataque ao Capitólio. Os procuradores tinham pedido uma sentença de 33 anos de cadeia para Biggs, que ajudou a liderar dezenas de membros e associados do grupo de extrema-direita na marcha até o Capitólio, num ataque que acabaria por fazer cinco mortos e deixar mais de 140 polícias feridos.