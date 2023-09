CPLP em busca do tempo perdido?

A cada cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) abre-se uma nova oportunidade para aferir a relevância da organização. E após a 14ª conferência de chefes de Estado e de Governo, que decorreu no último domingo em São Tomé sob o lema “Juventude e Sustentabilidade na CPLP”, as opiniões voltam a dividir-se. De um lado, os dirigentes políticos destacam as potencialidades da comunidade lusófona, mesmo quando revelam maior interesse pelas instituições regionais a que pertencem. Do outro, investigadores apontam as expectativas criadas nas populações dos nove Estados-membros que vão ficando por cumprir nos quase 30 anos de vida da organização.

Ana Lúcia Sá, professora de Estudos Africanos no ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, destaca que “a CPLP tem cada vez mais presença em instituições internacionais”, desconhecendo, no entanto, a académica “de que modo isso pode reverter em benefício das populações dos seus países”. É “aquela instituição de que só ouvimos falar quando há cimeiras”, quando os líderes políticos “se encontram e avançam com alguma ideia como a do passaporte dentro da comunidade”, reforça, em conversa com o Expresso. Contudo, mesmo essa ideia é “bastante residual” e apresenta “falhas graves”: “poucos países aderiram e quase não há mobilidade” — porventura, por “falta de vontade política”. Por outro lado, “fala-se muito da ligação entre os Estados-membros e as instituições regionais de que fazem parte”, como Portugal e a União Europeia (UE), Angola e Moçambique e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ou o Brasil e o Mercosul. “Mas depois não há uma estratégia de aliança comum”, afirma Ana Lúcia Sá, que vê a organização a dar apenas “passos tímidos”. A avaliação é ainda mais negativa num outro plano, não menos importante: “a CPLP tem sido completamente passiva e até compassiva com atropelos dos direitos humanos, não tem velado por mecanismos de controlo, por exemplo, de tráficos ilícitos entre os Estados e tem sido inoperante”. E mostrando-se incapaz de aproveitar o “grande potencial” de que dispõe, “a sua juventude e a sua população”, a CPLP seguirá no “caminho da irrelevância”, prognostica.

