Macron encontra-se com líderes partidários e equaciona organizar referendos

EPA / TERESA SUAREZ / POOL

Durante a tarde desta quarta-feira, o Presidente francês teve um encontro com líderes dos partidos com representação parlamentar. Sem maioria absoluta no parlamento, procura um caminho para chegar a consensos. E não exclui a possibilidade de lançar referendos. "Diria que o resto do seu mandato vai depender na sua capacidade de encontrar formas de trabalhar com a oposição”, diz ao Expresso a presidente do Instituto Económico Molinari