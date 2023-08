Protestos na Síria entram na segunda semana: manifestantes já só aceitam saída de Bashar al-Assad

Algumas pessoas que saíram às ruas nos últimos dias seguravam cartazes que continham uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, exigindo um Governo de transição. Outros apelavam à libertação de milhares de pessoas que desapareceram às mãos do aparelho de segurança sírio nos últimos 12 anos.

Na noite de domingo, outro vídeo expôs um grupo de ativistas a encerrarem uma filial do partido de Assad, o Ba'ath, na cidade de Melh, no leste da região de Suwayda. Em causa estariam as atividades repressivas em protestos anteriores, quando os manifestantes pediam o cumprimento de serviços básicos, como água e electricidade.

De acordo com o jornal “The Guardian” , nesta segunda-feira os manifestantes tomaram conta das ruas na cidade de Suwayda. O movimento levou ao encerramento de algumas estradas. Suwayda encontra-se sob o controlo do Governo desde a revolta de 2011 e alberga muitos drusos, uma minoria no país. Em vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver centenas de pessoas numa praça central de Suwayda a agitarem bandeiras drusas. São ainda ouvidos gritos como "viva a Síria, abaixo Bashar al-Assad”.

A onda de protestos em regiões controladas pelo Governo no sul da Síria já resvalou para a sua segunda semana. Há vários dias que os manifestantes reivindicam a destituição do Presidente Bashar al-Assad.

O Presidente sírio tem um histórico de hostilizar a dissidência, desde que os protestos irromperam, em 2011. Desta vez, os protestos são ainda potenciados pelo aumento dos preços dos combustíveis e pelos casos de corrupção e de má gestão das contas públicas. As manifestações crescem de dia para dia em todo o sul do território sírio, observa o “Guardian”.

Em declarações à publicação britânica “The Guardian”, Rayan Marouf, líder, agora exilado, do grupo ativista “Suwayda24”, garantiu que a nova vaga de protestos veio incutir esperança entre os sírios. Já não se trata de fazer exigências no plano da economia, salientou; os protestos são agora apelos à mudança política. “Se quisessem reformas económicas, teriam protestado de forma diferente, teriam saído às ruas, por exemplo, e tentado invadir bancos, ou apelado à substituição de ministros e à devolução dos subsídios aos combustíveis. Não teriam atacado as sedes do partido Ba’ath. As pessoas querem que Assad vá embora."

A defesa das minorias do país sempre foi um estandarte do regime, pelo que as manifestações em zonas maioritariamentre drusas constituem mais um revés para Assad. Mas há outros: a libra síria atingiu mínimos históricos durante o verão (14.000 libras sírias não valem um euro). A moeda desvalorizou-se triplamente desde o final de 2022.

A ONU afirmou, em junho, que o conflito que perdura há 12 anos na Síria empurrou 90% da população para lá do limiar da pobreza. O aumento dos preços dos alimentos e os cortes na electricidade e no combustível obrigaram recentemente o Governo a adotar uma política de subida dos salários, de forma a garantir que as pessoas tenham liquidez para bens básicos, como o pão e a gasolina.

O Governo de Assad não reagiu às manifestações, com exceção do líder da Reconciliação do Estado, Omar Rahmoun, que publicou declarações nas redes sociais em que acusava os manifestantes de promoverem a atividade de grupos extremistas.