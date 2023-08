Macron pede a libertação de quatro cidadãos franceses detidos no Irão

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou esta segunda-feira para a libertação de quatro franceses detidos no Irão desde 2022 em condições que considerou inaceitáveis sob a acusação de espionagem. "Nada justifica a detenção" de "cidadãos franceses em prisões e em condições inaceitáveis no Irão", declarou Macron durante reunião anual com os embaixadores franceses em Paris, citado pela agência AFP.

Um dos franceses está detido desde setembro de 2022 e os outros, incluindo uma professora, desde maio do mesmo ano. Outro francês, Benjamin Brière, e um franco-irlandês, Bernard Phelan, cujo estado de saúde se tinha deteriorado consideravelmente, foram libertados em maio deste ano por "razões humanitárias".

"Quero simplesmente dizer ao Irão que a França continuará a ter uma política clara. Nada de fraquezas", disse Macron, insistindo que os quatro franceses atualmente nas prisões iranianas estão "detidos arbitrariamente".

França e outros países denunciam aquilo a que chamam "diplomacia de reféns" por parte do Irão, que consiste na detenção de ocidentais para obter concessões como a libertação de iranianos.

O belga Olivier Vandecasteele foi libertado no final de maio, após 15 meses de detenção, em troca do diplomata iraniano Assadollah Assadi, condenado na Bélgica em 2021 a 20 anos de prisão por "tentativa de assassinato terrorista".

Emmanuel Macron também anunciou que a próxima conferência de Bagdad sobre a segurança no Médio Oriente terá lugar no final de novembro. O chefe de Estado francês apelou aos Estados da região para que exijam "uma maior cooperação" da Síria na luta contra o terrorismo, se quiserem reintegrar o país nas instâncias regionais.

A reintegração de Damasco deve "pressupor uma maior cooperação na luta contra os grupos terroristas" e a possibilidade de os refugiados sírios regressarem ao país com um número de garantias, afirmou. Em maio passado, a Síria foi reintegrada na Liga Árabe após mais de uma década de isolamento na sequência da guerra civil que eclodiu no país em 2011.