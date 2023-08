Forças de segurança dos talibãs impedem mulheres de visitar parque nacional afegão

O Ministério do Vício e Promoção da Virtude do Afeganistão, um dos mais poderosos no regime talibã, anunciou este domingo que usará as forças de segurança para impedir que as mulheres visitem um dos parques nacionais mais populares do país.

O Ministério alega que as mulheres não têm observado a forma adequada de usar o ‘hijab’, ou lenço islâmico, quando vão para Band-e-Amir, na província central de Bamiyan.

Isto acontece uma semana depois do ministro, Mohammad Khalid Hanafi, ter visitado a província e ter dito às autoridades e clérigos religiosos que as mulheres não têm usado corretamente o ‘hijab’.

Foram, aliás, dadas ordens à equipa de segurança para que impeça as mulheres de visitar este ponto turístico.

“Fazer turismo não é obrigatório para as mulheres”, disse Hanafi.

Já o porta-voz do Ministério, Molvi Mohammad Sadiq Akif, partilhou, no sábado, um relatório dos comentários de Hanafi, no qual se incluem orientações sobre o recurso a forças de segurança, clérigos e anciãos para fazer cumprir esta proibição.

Uma gravação do discurso do ministro em Bamiyan, alinhada com o relatório de Akif, foi partilhada nas redes sociais.