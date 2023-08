CPLP: Organização quer mobilidade para os jovens e Portugal pede um "Erasmus lusófono'"

A promoção da mobilidade dos jovens no espaço lusófono é uma das principais decisões aprovadas este domingo, 27 de agosto, pela cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com Portugal a propor uma espécie de programa Erasmus entre os nove Estados-membros.

A juventude lusófona esteve presente em praticamente todos os discursos dos chefes de Estado e de Governo, que aprovaram uma recomendação para a "mobilidade de jovens" e a promoção de "um "programa de intercâmbio" para "reforçar o diálogo, a troca de experiências e o trabalho em rede".

A recomendação, saída da 14.ª conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, realizada este domingo em São Tomé sob o lema "Juventude e Sustentabilidade na CPLP", visa a aplicação de "programas e iniciativas no âmbito da educação, da formação, da cultura, do associativismo e do voluntariado, do desporto, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável".

Portugal foi mais longe, ao apresentar uma proposta concreta nesta área, a concretizar dentro de três anos: o primeiro-ministro, António Costa, sugeriu a criação de um programa de intercâmbio académico que permita a frequência de um semestre noutro país da organização.

"Que daqui até 2026, possamos conseguir ter nos nossos diferentes países pelo menos um curso onde todos sejamos certificados para podermos ter, ao nível da CPLP, uma frequência como o programa europeu Erasmus", disse António Costa no seu discurso na cimeira, em São Tomé, apelidando este novo projeto de "Frátria", numa evocação da expressão “Mátria” de Caetano Veloso.

O Governo português também se afirmou disponível para converter a dívida dos Estados-membros em apoios à transição ambiental, no âmbito do Fundo Climático e Ambiental, à semelhança do que acontece com Cabo Verde.

Outra decisão saída da cimeira, e que foi a de mais difícil consenso nos últimos cinco anos, foi a de manter os observadores associados - agora 34, com a entrada do Paraguai - sem o pagamento de quotas, mas, agora, obrigados a desenvolver um plano de parceria com a organização.

A CPLP vai contar, a partir de 2025, com um orçamento reforçado, de 3,2 milhões de euros, após a aprovação do aumento de quotas dos Estados-membros de 27%.

Sobre o quarto pilar da organização - a cooperação económica -, introduzido pela presidência angolana, os Estados formalizaram a criação de uma Direção para os Assuntos Económicos e Empresariais, no âmbito do secretariado-executivo, que contará com dois responsáveis e é suportado por Luanda, com 400 mil euros até 2025.